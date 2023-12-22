رئيس بنين يسعى إلى استعادة العلاقات مع جيرانه "الانقلابيين"

أعلن باتريس تالون رئيس جمهورية بنين، عن رغبته في سرعة إعادة العلاقات مع دول الجوار، التي شهدت انقلابات عسكرية بما فيها النيجر، إلى جانب بوركينافاسو.

وقال تالون إن العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على النيجر بشكل خاص تؤثر بشكل كبير على اقتصاد بلاده، مؤكدًا أن هناك "وقتا للإدانة، ووقتا للمطالبة، ووقتا للتقييم وأخذ الملاحظات"، في إشارة خاصة إلى النيجر حيث تمت الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في شهر تموز/يوليو الماضي، وفق ما نقل موقع "بنين ويب تي في".