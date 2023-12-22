رئيس بنين يسعى إلى استعادة العلاقات مع جيرانه "الانقلابيين"
أعلن باتريس تالون رئيس جمهورية بنين، عن رغبته في سرعة إعادة العلاقات مع دول الجوار، التي شهدت انقلابات عسكرية بما فيها النيجر، إلى جانب بوركينافاسو.
وقال تالون إن العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على النيجر بشكل خاص تؤثر بشكل كبير على اقتصاد بلاده، مؤكدًا أن هناك "وقتا للإدانة، ووقتا للمطالبة، ووقتا للتقييم وأخذ الملاحظات"، في إشارة خاصة إلى النيجر حيث تمت الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في شهر تموز/يوليو الماضي، وفق ما نقل موقع "بنين ويب تي في".
وأوضح الرئيس تالون لنواب مجلس الأمة في خطاب، يوم الخميس، إن العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي ومجموعة دول غرب أفريقيا "إيكواس" ضد النيجر لها عواقب اقتصادية خطيرة على بنين، بسبب إغلاق الحدود بين البلدين.
وتسجل بنين انخفاضا ملحوظا في إيرادات موانئها، بعد توقف عبور البضائع إلى النيجر، كما أن خط أنابيب النفط العملاق الذي يربط جنوب شرق النيجر بساحل بنين، والذي من المفترض أن يسمح بتسويق الخام النيجيري في السوق الدولية اعتباراً من يناير، هو أيضاً موضع قلق بالنسبة للبلدين.
وتتوقع النيجر زيادة في إيراداتها النفطية، فيما تنتظر بنين تحصيل رسوم العبور لتعويض الإيرادات الجمركية المفقودة بسبب العقوبات.
وفي الـ10 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري مهدت "إيكواس" الطريق أمام تخفيف العقوبات، التي تفرضها على النيجر، من خلال اشتراطها مرحلة انتقالية قصيرة تتيح عودة النظام المدني إلى السلطة.