رئيس الموساد الإسرائيلي: أحبطنا عملية بيع أسلحة إيرانية لروسيا

أعلن رئيس الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، أن بلاده أحبطت محاولة إيرانية لتزويد روسيا بصواريخ قصيرة وبعيدة المدى.

وقال "برنياع" خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر نظمته جامعة رايخمان في هرتسيليا حول الإرهاب، اليوم الأحد: "نحن نعلم أن الإيرانيين كانت لديهم نية أن يبيعوا لروسيا ليس فقط طائرات مسيَّرة، ولكن أيضًا صواريخ قصيرة وبعيدة المدى، وهي صفقة تم إحباطها".

وحذَّر إيران من أي محاولة جديدة لبيع أسلحة لروسيا، وقال: "سيتم إحباط أي محاولة جديدة لبيع أسلحة لروسيا".

وبشأن استهداف الإسرائيليين، كشف رئيس الموساد أنه تم إحباط 27 هجومًا إيرانيا ضد إسرائيليين، منذ بداية العام الجاري، في جميع أنحاء العالم.

وحذَّر إيران من ردٍ مزلزل في حال تم استهداف إسرائيليين، مؤكدًا أن بلاده سترد على ذلك باستهداف قادة إيرانيين "في العمق الإيراني، وفي قلب العاصمة طهران".