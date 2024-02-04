تركيا: مقتل شخصين في تحطم هليكوبتر للشرطة

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة تحطمت في جنوب البلاد في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت؛ ما أسفر عن مقتل ضابطي شرطة وإصابة شخص.

وفي منشور على منصة "إكس"، أوضح قايا أن الهليكوبتر أقلعت من مطار هاتاي وكانت متجهة إلى مطار غازي عنتاب وفُقد الاتصال بها الساعة الـ 10:29 مساء الـ(1949 بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن الهليكوبتر سقطت بالقرب من قرية كارتال في منطقة نورداجي في غازي عنتاب، دون الإدلاء بتعليق حول سبب الحادث.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه في بيان، إن الشخص المصاب، هو فني، يتلقى العلاج حاليًّا في المستشفى.