روسيا تحذر من هجمات بطائرات مسيرة على بنيتها التحتية للطاقة

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات المحتملة بالطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة في بلاده تمثل تهديدا خطيرا لأمن الطاقة في روسيا.

ولم يذكر شولجينوف أوكرانيا بالاسم، لكن روسيا تقول إنها أحبطت عددا من المحاولات الأوكرانية لشن هجمات بطائرات مسيرة في الأشهر الأخيرة.

ولم تعلن كييف شن أي هجمات على أهداف داخل روسيا، لكن مسؤولين كبارا في كييف ظهروا في بعض الأحيان وهم يرحبون بأنباء نجاح هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية.

وقال شولجينوف خلال مشاركته في اجتماع مائدة مستديرة تحدث فيه عن أمن منشآت الطاقة الروسية: "التهديد الرئيسي الآن هو التدخلات غير القانونية باستخدام الطائرات المسيرة".