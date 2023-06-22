ماكرون يدعو إلى إحداث "صدمة تمويل عام" لمواجهة الفقر واحترار المناخ

ويشارك أيضًا في القمة الرئيس الكيني وليام روتو، بالإضافة إلى نحو 20 زعيمًا أفريقيًا، رفع العديد منهم الصوت، أخيرًا، ضد الدول الغنية التي تضخ المليارات لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

ونشأت فكرة القمة، في تشرين الثاني/نوفمبر، خلال مؤتمر الأطراف للمناخ "كوب27" في مصر، عقب الخطة التي قدمتها رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي.

فقد أعادت "موتلي" إحياء الأمل في إحراز تقدم بشأن هذه المسألة التي باتت عقبة بوجه مفاوضات المناخ بين الدول الفقيرة والدول الغنية، المسبب الرئيس لانبعاثات غازات الدفيئة.

ودعت "موتلي" التي حضت على إعادة توجيه التمويل الدولي نحو قضايا المناخ، اليوم الخميس، إلى "تحول مطلق" في النظام المالي وليس فقط "إصلاح مؤسساتنا".

وأضافت: "نأتي إلى باريس، اليوم، بقلب حزين لكن بأمل".

من جهتها، قالت إستير دوفلو، الحائزة على جائزة نوبل في الاقتصاد خلال مقابلة صحفية: "تفرض كلفة باهظة على أفقر البلدان من خلال الطريقة التي نقرر أن نعيش بها اليوم".

والهدف من القمة هو تجديد الهيكل المالي الدولي المنبثق عن اتفاقات بريتون وودز، في العام 1944، مع إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتقول الدول النامية إن الحصول على تمويل من المؤسستين صعب، في حين أن حاجاتها هائلة لمواجهة موجات الحر والجفاف والفيضانات، وأيضًا للخروج من الفقر مع التخلص من الوقود الأحفوري والحفاظ على الطبيعة.

ومن أجل تحقيق ذلك، سيتعيَّن على الدول النامية، باستثناء الصين، إنفاق 2400 مليار دولار سنويًا، بحلول عام 2030، وفق تقديرات مجموعة من الخبراء تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذلك زيادة إنفاقها على الوقود غير الأحفوري من 260 مليار إلى حوالي 1,9 تريليون دولار سنويًا على مدى العقد، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

ضرائب على النقل البحري

ومن بين الطروحات العديدة التي تُناقش، تكتسب فكرة فرض ضريبة دولية على انبعاثات الكربون من النقل البحري زخمًا.

ويتحدث قادة العالم عن ضرائب أخرى، ولكن أيضًا عن إصلاحات مؤسسية، وإعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وتدعم "موتلي" بقوة فكرة تعليق سداد الديون في حال حدوث كارثة طبيعية.