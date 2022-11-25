اختراق وكالة أنباء فارس الذراع الإعلامية للحرس الثوري الإيراني
تعرضت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الجمعة، لهجوم إلكتروني أدى إلى السيطرة على موقعها الرسمي.
وقالت الوكالة التي تعد الذراع الإعلامية للحرس الثوري على قناتها عبر "تلغرام"، إن "مجموعة قراصنة قامت بإخراج موقع الوكالة عن الخدمة وأصبح خارج السيطرة".
وأعلنت جماعة إيرانية معارضة متخصصة في القرصنة الإلكترونية، مسؤوليتها عن الهجوم الذي تعرضت له الوكالة.
وقالت مجموعة بلاك ريوارد "Black Reward"، في بيان لها نشرته على الصفحة الأولى للوكالة الإيرانية: "لسنوات، كان العاملون في وكالة أنباء فارس لا يتوقعون أنه يمكن الوقوف بوجههم".
وأضافت المجموعة: "لكنه خيال زائف! إن نشر الأكاذيب، ونشر الشائعات، وخلق قضايا ضد الشعب الإيراني، والعمل والكتابة، لها عقاب ثقيل، خاصة عندما تتضح الحقيقة، وتسقط الستائر، وتنكشف الطبيعة المتدنية لهؤلاء".
وأكدت المجموعة أنها حصلت على "معظم خطابات السندات السوداء لكل موظف رسمي ومتعاون غير رسمي في وكالة أنباء فارس نيوز".
وأردفت: "هي في حوزتنا، اليوم، بكل التفاصيل، ونوجه هذا التحذير إلى آكلي الحصص التموينية الأخرى من الحرس الثوري الإيراني والملالي بأن الأيام المظلمة والصعبة تنتظرهم".
وتعد وكالة أنباء "فارس نيوز" أقوى وكالة إعلامية في إيران، ومقرها الرئيس في طهران، ولها مكاتب في عموم المدن الإيرانية.