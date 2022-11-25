اختراق وكالة أنباء فارس الذراع الإعلامية للحرس الثوري الإيراني

تعرضت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الجمعة، لهجوم إلكتروني أدى إلى السيطرة على موقعها الرسمي.

وقالت الوكالة التي تعد الذراع الإعلامية للحرس الثوري على قناتها عبر "تلغرام"، إن "مجموعة قراصنة قامت بإخراج موقع الوكالة عن الخدمة وأصبح خارج السيطرة".

وأعلنت جماعة إيرانية معارضة متخصصة في القرصنة الإلكترونية، مسؤوليتها عن الهجوم الذي تعرضت له الوكالة.