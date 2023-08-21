ترودو: "فيسبوك" تفضل الأرباح على سلامة الناس

انتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو شركة "ميتا"، اليوم الاثنين؛ لحظرها نشر الأخبار المحلية على منصاتها مع اندلاع حرائق الغابات، قائلًا إن تحديث المعلومات في أثناء الأزمة أمر بالغ الأهمية.

وقال في مؤتمر صحفي عُقد في إقليم جزيرة الأمير إدوارد بالمحيط الأطلسي وبثه التلفزيون: "فيسبوك تعطي لتحقيق الأرباح أولوية على سلامة الناس"، مضيفا أن تصرفات الشركة "غير معقولة".

وتمثل تصريحات ترودو أحدث هجوم من الحكومة على "ميتا"، التي بدأت هذا الشهر حظر جميع المستخدمين في كندا من نشر أخبار على منصتيها "فيسبوك" و"إنستغرام"؛ استجابةً لقانون جديد يطالب شركات الإنترنت العملاقة بالدفع مقابل نشر مقالات إخبارية.