بعد جدال طويل.. ألمانيا تعكف على صياغة قانون جديد لتخفيف شروط التجنيس

ويتكون ائتلاف "إشارة المرور"، الذي سمي بهذا الاسم وفقا لألوان الأحزاب الذي تشكله، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الليبرالي الحر وحزب الخضر، والتي كانت اتفقت على الإسراع بإجراءات اللجوء وإجراءات لمّ شمل الأسر، مع إنشاء طرق هجرة قانونية وآمنة إلى ألمانيا، وتخفيف شروط التجنيس.

بيروقراطية

وفي بلد مثل ألمانيا، فإن استحداث أي قانون يأخذ الكثير من الوقت والنقاش حتى يتم تطبيقه على أرض الواقع، بالنظر إلى البيروقراطية الصارمة التي تتحكم في مؤسسات الدولة، وقياسا إلى الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر ألمانيا متخلفة عن الركب فيما يتعلق بالهجرة والتجنيس.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية عممت أخيرا، مسودة القواعد الجديدة لشروط التجنيس على الوزارات الأخرى للاطلاع والتنسيق، تمهيدا لوضع "قانون حديث"، أكثر مرونة وتساهلا.

ويشترط القانون الحالي على الراغب في الجنسية الألمانية أن يتخلى عن جنسيته الأصلية، ومن المفترض أن يلغي القانون الجديد هذا الشرط، بحيث يستطيع الشخص التمتع بالجنسية الألمانية مع الاحتفاظ بجنسيته الأصلية، علما أن ثمة دولا لا تسقط جنسيتها عن مواطنيها حتى في حال حصلوا على جنسية دولة أخرى كسوريا، على سبيل المثال.

ووفقا للإعلام الألماني، فان التخفيف يشمل كذلك السنوات المطلوبة للإقامة في ألمانيا حتى يتسنى للشخص التقدم بطلب الجنسية، إذ سيكون بمقدور الأجانب التقدم بالطلب بعد 5 سنوات فقط من الإقامة داخل البلاد، بدلا من 8 سنوات كما ينص القانون الحالي.

وكان القانون السابق يتضمن استثناءات لعدد السنوات في حال أظهر مقدم الطلب أداء متميزا في المدرسة أو العمل أو مشاركة في عمل تطوعي.

وتشمل الجوانب الأخرى من التخفيف شروطا تتعلق باتقان اللغة الألمانية، إذ ينص القانون الحالي على أن يجيد متقدم الطلب مستوى (B1) من اللغة الألمانية، عبر اجتياز امتحان كتابي، وقد يقتصر القانون الجديد على امتحان شفهي فقط.