الشيوخ الفرنسي يصوت على الاعتراف بـ"الإبادة الجماعية" للآشوريين والكلدان

صوَّت مجلس الشيوخ الفرنسي، الأربعاء، على اقتراح بإصدار قرار يدعو الحكومة إلى الاعتراف بحدوث "إبادة جماعية" للآشوريين والكلدان بين عامي 1915 و1918 وإعلان الرابع والعشرين من نيسان/أبريل يومًا لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن والآشوريين والكلدان.

ويدعو النص، الذي اعتُمد بأغلبية 300 صوت مقابل صوتين، الحكومة إلى الاعتراف رسميًّا بتصفية وترحيل أكثر من 250 ألفًا من الآشوريين والكلدان وقمع تراثهم الثقافي من قبل السلطات العثمانية بين عامي 1915 و1918، على أنها "إبادة جماعية".

كما يدعو إلى "إدانة الإبادة الجماعية علنًا".