بايدن يخسر الناخبين الشباب بسبب "دعمه القوي" لإسرائيل

أظهرت استطلاعات الرأي أن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن القوي لإسرائيل أضر به لدى الناخبين الشباب، وهي الفئة التي كانت تؤيده وبفارق كبير عن منافسه الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الماضية.

وحصل بايدن على تأييد 52% مقابل 48% لترامب في استطلاع جديد أجرته "Axios-Generation Lab" للناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا.

وكان الناخبون من "جيل Z" وجيل الألفية عاملاً أساسيًا في فوز بايدن عام 2020، حيث خرجوا بأعداد كبيرة وفضلوه بـ 20 نقطة، وفقاً لموقع "Axios" الأمريكي.

وأيد 49% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا ترامب، مقارنة بـ 43% لبايدن في استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" في كانون الأول/ ديسمبر.