إستونيا تطلب التشاور مع "الناتو" بعد "انتهاك" روسيا مجالها الجوي

أعلن رئيس وزراء إستونيا، كريستين ميشال، اليوم، أن بلاده ستطلب إجراء مشاورات مع الناتو، بموجب المادة الرابعة من ميثاق الحلف، بعد انتهاك مزعوم لمجالها الجوي من جانب طائرات روسية.

وكتب ميشال على صفحته في موقع "إكس": "دخلت هذا الصباح ثلاث طائرات مقاتلة روسية من طراز ميغ-31 المجال الجوي الإستوني؛ وحاولت مقاتلات تابعة لدول الناتو اعتراضها، ما أجبر الطائرات الروسية على التراجع".

وأضاف "هذا الانتهاك غير مقبول بتاتاً، وقد قررت الحكومة طلب التشاور مع حلف الناتو وفقًا للمادة الرابعة".

وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية الإستونية القائم بالأعمال الروسي لتسليمه مذكرة احتجاج بشأن الحادث.

وبحسب السلطات الإستونية، بقيت الطائرات الروسية في المجال الجوي للبلاد فوق خليج فنلندا لمدة 12 دقيقة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من وزارة الدفاع الروسية، التي أكدت سابقًا أن طائراتها تلتزم بالقواعد الدولية عند التحليق فوق المياه المحايدة، دون عبور الطرق الجوية أو القيام بمواجهات خطيرة مع الطائرات الأجنبية.