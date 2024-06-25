إحداها استهدفت امرأة.. الجيش الروسي يدمر 30 مسيّرة أوكرانية

أعلن الجيش الروسي الثلاثاء تدمير 30 مسيّرة أوكرانية، فيما قالت مصادر محلية، إن إحدى المسيرات تسببت في مقتل امرأة روسية.

وبحسب "فرانس برس"، أوضحت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام أنه "خلال الليل وأثناء محاولة لنظام كييف ارتكاب هجمات إرهابية بواسطة مسيّرات جوية على أراضي روسيا الاتحادية، اعترضت الدفاعات الجوية ودمرت 29 مسيّرة في منطقة بيلغورود ومسيّرة في منطقة فورونيه".

وقال حاكم منطقة بيلغورود فيانشيسلاف غلادكوف "للأسف (..) قتلت امرأة مدنية" في بلدة بيلوفسكوي في منطقة بيلغورود.

وأوضح "إنها امرأة مسنة استهدف منزلها مباشرة" بمسيّرة.

والأحد، أدت ضربة صاروخية أوكرانية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، إلى سقوط أربعة قتلى بينهم طفلان وأكثر من 150 جريحا، بحسب السلطات المحلية التي عينتها موسكو.