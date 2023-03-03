المعارضة التركية ستعلن مرشحها للانتخابات الرئاسية الإثنين المقبل

قال تحالف المعارضة التركية، المؤلف من ستة أحزاب، إنه سيعلن يوم الإثنين المقبل، عن مرشحه المشترك لتحدي الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل ما يزيد قليلًا عن شهرين من الموعد المقرر لإجراء التصويت.

وأشار أردوغان، الأربعاء الماضي، إلى أن الانتخابات ستجرى في 14 مايو/ أيار، متمسكًا بخطته السابقة لتنظيم الاقتراع في موعد سيأتي بعد ما يزيد قليلًا عن ثلاثة أشهر من الزلزال المدمر، الذي أودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص في تركيا.

واجتمع قادة أحزاب المعارضة الستة، أمس الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع اتفاقهم على مرشح مشترك هو كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.