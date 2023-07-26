أمريكا تدعو لإطلاق سراح رئيس النيجر

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عناصر الحرس الرئاسي في النيجر إلى إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم، والامتناع عن العنف.

وندد البيت الأبيض والأمم المتحدة بمحاولة "السيطرة على السلطة بالقوة، وتقويض الحكم الديمقراطي والسلم والاستقرار في النيجر".

وقالت الولايات المتحدة إنها قلقة للغاية إزاء التطورات في النيجر، ونددت بشدة بأي محاولة لتقويض عمل الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في النيجر، أو قلب نظام الحكم.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، في بيان: "ندعو عناصر الحرس الرئاسي على وجه التحديد لإطلاق سراح الرئيس بازوم، والامتناع عن العنف".

وأضاف سوليفان أن البيت الأبيض يتابع الموقف لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين هناك.