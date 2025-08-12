سول: اعتقال مساعد زوجة الرئيس السابق لدى عودته من فيتنام

اعتقلت السلطات الكورية الجنوبية أحد مساعدي السيدة الأولى السابقة كيم كون هي، وذلك لاستجوابه لدى وصوله من فيتنام اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد محققون، في خطوة يتوقع أن تسرّع التحقيق الجاري بحق كيم بتهم فساد متعددة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المحققين قولهم اليوم الثلاثاء، إن كيم يي سونغ، المعروف بـأنه "مساعد" عائلة السيدة الأولى السابقة، وصل إلى مطار "إنتشون" الدولي على متن رحلة لخطوط "فيتنام إيرلاينز" من مدينة هو تشي منه، وتم نقله فورا إلى مكتب المستشار الخاص مين جونج كي في العاصمة الكورية سول للاستجواب.

وغادر كيم يي سونغ كوريا الجنوبية إلى فيتنام في أبريل/نيسان الماضي، فيما يعتقد المحققون أنها كانت محاولة للهروب بعد الإطاحة بالرئيس السابق يون سوك يول، زوج كيم كون هي.

وجاء احتجازه بعد شهر من إصدار المستشار الخاص مذكرة اعتقال بحقه.

وقال كيم يي سونغ: "لم أشارك في أي أنشطة غير قانونية أو غير لائقة"، وأكد: "سأتعاون كليًا مع المستشار الخاص وسأخضع للتحقيق بأمانة".