روبيو: اجتماع ألاسكا ليس تنازلا وترامب بارع في الصفقات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الاجتماع المرتقب بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا تمهيدي، مشيرًا إلى أن الاجتماع ليس تنازلًا من الرئيس الأمريكي "البارع في إبرام الصفقات".

وأكد روبيو في مقابلة مع برنامج "سِيد أند فريندز إن ذا مورنينغ": "بصراحة، أعتقد أنه اجتماع تمهيدي. هكذا أصفه. تحدث الرئيس مع بوتين هاتفيًًا ثلاث مرات، أو أربع مرات... ولم يُسفر ذلك عن شيء، أو على الأقل لم نصل إلى ما نطمح إليه. لذا، يشعر الرئيس بأنه يجب أن ينظر إلى هذا الرجل على الجانب الآخر من الطاولة. يجب أن أراه وجهًا لوجه، يجب أن أسمعه وجهًا لوجه، يجب أن أُقيّم الوضع من خلال النظر إليه".

وأضاف: "على الناس أن يفهموا - بالنسبة للرئيس ترامب، الاجتماع ليس تنازلًا. إذا شاهدتم بعض الأخبار. تجدون هؤلاء الناس يُصابون بالجنون. يا له من فوزٍ لبوتين؛ إنه يحصل على اجتماع. إنه لا ينظر إلى الأمر بهذه الطريقة. الاجتماع هو ما تفعلونه لتحديد الموقف واتخاذ القرار. أريد أن أحصل على جميع الحقائق. أريد أن أنظر في عينَي هذا الرجل. وهذا ما يريده الرئيس".

وفيما يتعلق بقدرات الرئيس التفاوضية، قال: "الرئيس بارعٌ في إبرام الصفقات... لديه موهبة هائلة في فهم الطبيعة البشرية، لذا فهو يفهم كيفية التعامل مع هذه الأمور. ودائمًا ما تكون وجهًا لوجه. من الصعب القيام بذلك عبر الهاتف".

وأضاف: "لن يكون الأمر سهلًا. هذه الحرب تعني الكثير لبوتين. أعني، في الشهر الماضي، خسر الروس - أعتقد أنهم فقدوا في شهر يوليو/تموز 60 ألف روسي، وليس كمفقودين في المعركة، بل قتلى".