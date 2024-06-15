صحيفة: خطاب نتنياهو أمام الكونغرس قد يضر بأمريكا

قال تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" إن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس، الذي تم تأجيله إلى 24 يوليو/ تموز المقبل، قد يتسبب بأضرار طويلة المدى للولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب التقرير، منح زعماء الكونغرس من كلا الحزبين تكريمًا نادرًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال دعوته لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس.

ومن خلال هذا الخطاب، يمنح الكونغرس نتنياهو منصة للتدخل في السياسة الأمريكية، كما فعل من قبل.

عواقب وخيمة

ويقول الديمقراطيون، الذين يدرسون، الآن، ما إذا كانوا سيقاطعون الخطاب: "إن عواقب الخطاب قد تكون وخيمة، إذا استخدمه نتنياهو لتقويض الجهود الدبلوماسية لإدارة الرئيس جو بايدن، ومهاجمة منتقديه الديمقراطيين، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تسييس العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يؤدي إلى الإضرار بها على المدى الطويل.

وأضاف التقرير أن العديد من الديمقراطيين يشعرون بالإحباط لأن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشارلز إي شومر، وهو ديمقراطي من نيويورك، وافق على اقتراح رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري من لوس أنجلوس، لتكريم نتنياهو بإلقاء خطاب مشترك رابع، متجاوزًا رقم ونستون تشرشل في الخطابات أمام الكونغرس.

وفي نهاية المطاف، كان شومر نفسه هو الذي ألقى خطابًا، في مارس/آذار الماضي، دعا فيه إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، ووصف نتنياهو بأنه "عقبة أمام السلام".

لكن، وفق ما قاله العديد من الديمقراطيين للصحيفة، فإن شومر كان محاصرًا سياسيًا، ولا يريد أن يبدو مناهضًا لإسرائيل في عام الانتخابات برفضه.

وفي بيان، قال شومر إنه وافق على أن يلقي نتنياهو خطابه أمام الكونغرس لأن "علاقة أمريكا مع إسرائيل قوية وتتجاوز شخصًا واحدًا".

وأشار التقرير إلى أن خطاب نتنياهو أمام الكونغرس، العام 2015، كان خطأً بالنسبة له ولإسرائيل، وإنه أخفق في مهمته التي هدفت إلى إفشال الاتفاق الإيراني.

كما أدى الجدل المحيط إلى تعميق الشقوق بين عناصر المؤسسة السياسية الأمريكية وإسرائيل لسنوات مقبلة، بحسب السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي من ولاية كونيتيكت.