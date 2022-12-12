فيما يستعد لطلب مهلة ثالثة.. هل يفشل نتنياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟

استبعد محللون سياسيون، أن يفشل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بالرغم من المطالب الجديدة لشركائه في الأحزاب اليمينية، ومع التقديرات التي تشير لإمكانية طلبه تمديد تفويض تشكيل الحكومة للمرة الثالثة.

وبحسب المحللين، فإن نتنياهو سيتمكن في اللحظات الأخيرة من المهلة الممنوحة له من تشكيل الحكومة، خاصة وأن الأحزاب اليمينية لا ترغب بخيار الذهاب لانتخابات سادسة للكنيست، الأمر الذي يعتبر فشلاً ذريعاً لها.

ومنح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، نتنياهو المهلة الأولى لمدة 28 يوماً، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ثم منحه مهلة ثانية لمدة 10 أيام، تنتهي في 20 كانون الأول/ديسمبر الجاري، فيما يستعد زعيم حزب "الليكود" لطلب مهلة ثالثة.

وتسود حالة من الاستياء داخل حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، بسبب مطالب الأحزاب اليمينية الآخذة بالازدياد كلما شهدت المفاوضات الائتلافية تقدماً، خاصة في ظل عدم قدرة الحزب على تلبية جميع مطالب شركائه.

وفي السياق، هاجم عضو الكنيست عن "الليكود"، ديفيد بيتان، شركاء نتنياهو في الائتلاف الناشئ، وخاصة زعيمي "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، وفق ما أوردت القناة 12 العبرية.

وقال بيتان، إن "مطالب بن غفير وسموتريتش كثيرة ومن الصعب إدارة الائتلاف الحكومي في ظل ازديادها"، معبراً عن رفضه لاشتراطات الزعيمين اليمينيين فيما يتعلق "بسن قوانين تنقل لهم الصلاحيات قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة".

وأضاف بيتان، الذي وجه في السابق انتقادات حادة لإدارة نتنياهو لمفاوضات الائتلاف الحكومي: "إما أن نشكل حكومة ومن ثم تقوم بسن القوانين، أو أن لا نقيم هذه الحكومة، ليس من المعقول أن ننشغل حتى اللحظات الأخيرة بمطالب شركائنا في الائتلاف الحكومي".