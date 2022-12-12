فيما يستعد لطلب مهلة ثالثة.. هل يفشل نتنياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟
استبعد محللون سياسيون، أن يفشل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بالرغم من المطالب الجديدة لشركائه في الأحزاب اليمينية، ومع التقديرات التي تشير لإمكانية طلبه تمديد تفويض تشكيل الحكومة للمرة الثالثة.
وبحسب المحللين، فإن نتنياهو سيتمكن في اللحظات الأخيرة من المهلة الممنوحة له من تشكيل الحكومة، خاصة وأن الأحزاب اليمينية لا ترغب بخيار الذهاب لانتخابات سادسة للكنيست، الأمر الذي يعتبر فشلاً ذريعاً لها.
ومنح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، نتنياهو المهلة الأولى لمدة 28 يوماً، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ثم منحه مهلة ثانية لمدة 10 أيام، تنتهي في 20 كانون الأول/ديسمبر الجاري، فيما يستعد زعيم حزب "الليكود" لطلب مهلة ثالثة.
وتسود حالة من الاستياء داخل حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، بسبب مطالب الأحزاب اليمينية الآخذة بالازدياد كلما شهدت المفاوضات الائتلافية تقدماً، خاصة في ظل عدم قدرة الحزب على تلبية جميع مطالب شركائه.
وفي السياق، هاجم عضو الكنيست عن "الليكود"، ديفيد بيتان، شركاء نتنياهو في الائتلاف الناشئ، وخاصة زعيمي "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، وفق ما أوردت القناة 12 العبرية.
وقال بيتان، إن "مطالب بن غفير وسموتريتش كثيرة ومن الصعب إدارة الائتلاف الحكومي في ظل ازديادها"، معبراً عن رفضه لاشتراطات الزعيمين اليمينيين فيما يتعلق "بسن قوانين تنقل لهم الصلاحيات قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة".
وأضاف بيتان، الذي وجه في السابق انتقادات حادة لإدارة نتنياهو لمفاوضات الائتلاف الحكومي: "إما أن نشكل حكومة ومن ثم تقوم بسن القوانين، أو أن لا نقيم هذه الحكومة، ليس من المعقول أن ننشغل حتى اللحظات الأخيرة بمطالب شركائنا في الائتلاف الحكومي".
مكاسب سياسية
يرى أستاذ العلوم السياسية، مخيمر أبو سعدة، أنه "على الرغم من محاولات الأحزاب اليمينية ابتزاز نتنياهو بمطالبها، والانتقادات الموجهة له من حزبه؛ إلا أنه سينجح في نهاية الأمر بتشكيل الحكومة الجديدة".
وقال أبو سعدة لـ"إرم نيوز"، إن "الأحزاب اليمينية تحاول تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والمناصب العليا لها، لكن ذلك لن يصل إلى حد إفشال جهود نتنياهو في تشكيل الحكومة"، موضحًا أن "زعيم الليكود لا يملك سوى خيارين إما تشكيل الحكومة الإسرائيلية أو الذهاب للسجن على إثر التهم الموجهة إليه"، مشيراً إلى أن "نتنياهو وقع اتفاقيات ائتلافية مبدئية مع شركائه اليمينيين تؤكد قدرته على تشكيل الحكومة".
وأضاف أبو سعدة: "إذا لم ينجح نتنياهو في تشكيل حكومته فسيكون مصيره السجن، الأمر الذي يدفعه لتقديم تنازلات لشركائه في اليمين، نتنياهو قدم بالفعل تنازلات كبيرة وتبقى له بعض العقبات التي سيتجاوزها في اللحظات الأخيرة"، منوهًا إلى أن "كتلة اليمين الإسرائيلي إما أن تنجح في تشكيل الحكومة أو تستعد للذهاب نحو انتخابات سادسة للكنيست، لكن انتخابات جديدة في إسرائيل خيار مستبعد بالنسبة للأحزاب اليمينية".
من ناحيته، أكد المحلل السياسي حسن عبده، أن "الأحزاب اليمينية أمام فرصة ذهبية لا يمكن أن تضيعها فيما يتعلق بتشكيل ائتلاف حكومي يمكنها من تمرير مجموعة من القوانين بالكنيست؛ التي سعى اليمينيون على مدار سنوات طويلة لاعتمادها".
وقال عبده، لـ"إرم نيوز"، "لا أعتقد أن الأحزاب اليمينية يمكن أن تضيع فرصة وجود وزراء لها بالحكومة، بالتالي فإنه من غير الوارد أن يفشل اليمينيون جهود نتنياهو بهذا الشأن، الخيار الأكثر ترجيحاً هو أن يتم التوصل لصيغة مقبولة من جميع الأطراف".
وأضاف أنه "يمكن أن يكون لدى نتنياهو خيارات بديلة مثل التوجه نحو التحالف مع أحزاب من كتلة اليسار الإسرائيلي؛ إلا أن ذلك سيؤدي لانهيار كتلة اليمين بالكنيست وفشل نتنياهو في تمرير تعديلات قضائية تنقذه من المحاكمة، لذلك لا أعتقد أن نتنياهو سيذهب لخيار بديل عن المعسكر اليميني، وسيبقى في حالة من المماطلة مع الأحزاب اليمينية حتى اللحظات الأخيرة من المهلة الممنوحة له من أجل تشكيل الحكومة".
ولفت عبده إلى أن "أحزاب اليمين تعرف نقاط ضعف نتنياهو، وتخشى الاستغناء عنها بعد إنهاء القضايا العالقة لديه، نتنياهو لديه قدرة السيطرة على منافسيه داخل حزبه، خاصة وأنه لا يوجد منافس قوي يمكنه تولي زعامة الليكود".
بدائل نتنياهو
أكد المحلل السياسي، طلال عوكل، أن "الإعلان عن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نتنياهو يحتاج فقط لبعض الوقت"، مشدداً على أنه "من المستبعد أن تفشل كتلة اليمين في التوافق على تشكيل الائتلاف الحكومي".
وأوضح عوكل، لـ"إرم نيوز"، أن "البديل أمام نتنياهو وشركائه اليمينيين هو الذهاب لانتخابات سادسة للكنيست، بالتالي فقدان ثقة الجمهور الإسرائيلي الذي صوت لهم في الانتخابات الأخيرة، وهذا الخيار لا ترغب به الأحزاب اليمينية".
ولفت إلى أن "انتخابات جديدة للكنيست تعني ضياع فرصة الليكود وشركائه اليمينيين في العودة للحكم، كما أنها ستؤدي لنهاية مشوار نتنياهو السياسي وستجبره على الاستقالة من رئاسة حزبه، علاوة على أن ذلك سيجعل موقفه القضائي صعبًا للغاية"، مشيرًا إلى أن "الأحزاب اليمينية تقدر أن الضغط على نتنياهو الذي يعاني من خلافات حادة داخل حزبه، وأن تستثني قيادات بارزة في الليكود، ما سيؤتي ثماره".
وأفاد عوكل: "في تقديري فإن حكومة نتنياهو سيتم الإعلان عنها في الساعات الأخيرة من المهلة القانونية الممنوحة له، والأحزاب اليمينية ستكون مجبرة في نهاية الأمر على تقديم التنازلات؛ لكن الليكود وقادته البارزين سيكونون الأكثر تقديماً للتنازلات، خاصة وأن الأحزاب المتطرفة تدرك جيداً رغبة نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي مستقر للسنوات الأربع المقبلة".