تسجيل مسرب يحرج قائد الشرطة الإسرائيلية: "العرب بطبيعتهم يقتلون بعضهم"

وفي المحادثة المسجلة، سُمع بن غفير وهو يقول بعد القتل: "جريمة قتل أخرى.. هذا الأمر تجاوز الحد.. نحن بحاجة إلى حرس وطني قوي".

ورد عليه شبتاي، بالقول: "لا يوجد شيء يمكننا القيام به.. يقتلون بعضهم البعض.. إنه في طبيعتهم، هذه هي عقلية العرب".

لكن بن غفير طالب بضرورة "إيقاف ذلك ومنع قتل كل من العرب واليهود". ليرد قائد الشرطة بالقول: "نحن نعمل في الرملة واللد (المدن المختلطة بين العرب واليهود).. تحدثنا مع شخصيات مرموقة في المجتمع العربي ونحاول تهدئة الوضع".

دعوات للاستقالة

وطالب النائب العربي في الكنيست أيمن عودة، رئيس الشرطة، بالاستقالة، قائلا: "الأمر ليس من طبيعة الفلسطينيين، إنه من طبيعة المؤسسة العنصرية"، بحسب تعبيره.

وأضاف أنه "في أي مكان في العالم، سيتم طرد مفوض عنصري مثل شبتاي في لحظة"، وفقا لما نقلت "هآرتس".

من جانبه، وصف وليد الهواشلة، من "القائمة العربية الموحدة"، تصريحات شبتاي بأنها تشكل "هروبًا من المسؤولية واستسلاما للجريمة".

وتابع الهواشلة: "شبتاي ينحدر إلى هاوية العنصرية والتحيز، وهذا دون اعتبار أن التصريح بحد ذاته هو شكل من أشكال الاختلاس".