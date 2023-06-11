الصين تستدعي مبعوث كوريا الجنوبية
قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد إن مساعد وزير الخارجية الصيني استدعى سفير كوريا الجنوبية لإبلاغه بشكوى حول انتقادات وجهتها سول لتعليقات أدلى بها سفير بكين لدى كوريا الجنوبية أخيرًا.
واستدعت كوريا الجنوبية السفير الصيني يوم الجمعة لإبلاغه باحتجاجها، ووصفت تعليقاته بأنها "استفزازية" وربما تمثل تدخلًا في الشؤون الداخلية.
وكان السفير الصيني حذَّر سول من القيام "بمراهنات خاطئة" في الخلاف بين الصين والولايات المتحدة.
وقال البيان الصيني إن مساعد وزير الخارجية الصيني نونغ رونغ عبر عن "قلقه الشديد وعدم رضاه" عن "رد الفعل غير المناسب" لسول على تعليقات السفير الصيني التي أدلى بها خلال اجتماع مع زعيم حزب معارض في كوريا الجنوبية.