الصين تستدعي مبعوث كوريا الجنوبية

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد إن مساعد وزير الخارجية الصيني استدعى سفير كوريا الجنوبية لإبلاغه بشكوى حول انتقادات وجهتها سول لتعليقات أدلى بها سفير بكين لدى كوريا الجنوبية أخيرًا.

واستدعت كوريا الجنوبية السفير الصيني يوم الجمعة لإبلاغه باحتجاجها، ووصفت تعليقاته بأنها "استفزازية" وربما تمثل تدخلًا في الشؤون الداخلية.