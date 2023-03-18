لديها 10 أبناء.. من هي لفوفا بيلوفا التي صدرت بحقها مذكرة توقيف مع بوتين؟

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.

ولدت لفوفا بيلوفا في 25 أكتوبر في مدينة بينزا الروسية عام 1984.

وفي مدينة بينزا درست لفوفا بيلوفا العزف على الغيتار في مدارس الموسيقى للأطفال وفي مدرسة الثقافة والفنون.

وأسست لفوفا بيلوفا عام 2014 منظمة مستقلة غير ربحية لتعزيز التكيف الاجتماعي للفرد.

وفي عام 2017 أصبحت عضوا في الغرفة العامة للاتحاد الروسي.

ودخلت لفوفا بيلوفا الحياة السياسية في 2020 عندما أصبحت عضوا بمجلس الاتحاد، وهو المجلس الأعلى في الجمعية الاتحادية الروسية، كما شغلت منصب ممثلة الهيئة التنفيذية لسلطة الدولة في منطقة بينزا، وكانت عضوا في لجنة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي بشأن السياسة الاجتماعية.

وتسلمت لفوفا بيلوفا وظيفتها الحالية، المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل بروسيا، في 27 أكتوبر 2021.