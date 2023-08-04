فرنسا: سلطات النيجر الشرعية وحدها المخولة بإلغاء الاتفاقيات معنا

علقت فرنسا، اليوم الجمعة، على إلغاء الانقلابيين في النيجر، اتفاقات للتعاون العسكري مع باريس، مشددة على أن "سلطات النيجر الشرعية" وحدها المخولة لفسخها.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: "تذكر فرنسا بأن الإطار القانوني لتعاونها مع النيجر في مجال الدفاع يستند إلى اتفاقات أبرمت مع السلطات النيجرية الشرعية"، مضيفة أن فرنسا "تعترف شأنها في ذلك شأن كامل الأسرة الدولية، فقط" بهذه السلطات.