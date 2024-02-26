بوتين يصدر مرسوما بتغيير تشكيل المناطق العسكرية

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، مرسومًا رئاسيًّا يقضي بتغيير التقسيم الإداري العسكري للقوات الروسية، وذلك على خلفية انضمام فنلندا والسويد المجاورتين لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

ووفقا للمرسوم الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للفعاليات القانونية، جرى الحفاظ على المنطقتين العسكريتين الوسطى والشرقية، بالإضافة إلى إنشاء منطقتي لينينغراد وموسكو العسكريتين، اللتين تعتبران الأقرب إلى فنلندا والسويد.

وأصبح الأسطول الشمالي الذي ينتشر في بحر البلطيق وبحر بارنتس جزءًا من منطقة لينينغراد العسكرية المشكلة حديثًا، فيما تم إنشاء منطقة موسكو العسكرية لتشمل غالبية المناطق الأوروبية الوسطى من الأراضي الروسية.

وبموجب المرسوم، ستتوقف المنطقة العسكرية الغربية عن الوجود، لتحل مكانها منطقتا موسكو ولينينغراد، فيما ألحق بوتين في مرسومه المناطق الأوكرانية الأربع التي جرى ضمها، وهي جمهوريتي دونيتسك، ولوغانسك الشعبيتين، ومنطقتي زابوروجي، وخيرسون، بالمنطقة العسكرية الجنوبية.