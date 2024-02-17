"يا أحمق".. انتقادات واسعة ضد قائد الجيش الجديد إثر سقوط "أفدييفكا"

ونشرت الوكالة بعض التعليقات على ما نشره سيرسكي، حين أعلن الانسحاب.

أحدهم كتب: "اركضوا.. اركضوا"، في سخرية من قرار الانسحاب، بينما تكرر وصف قائد الجيش المعيّن حديثاً، بأنه "أحمق" بعد أن تأخر في القرار.

ومن التعليقات أيضاً: "ما الذي حدث؟ كنت أعتقد أنكم تواصلون القضاء على القوات الروسية وتدميرها"، بينما سأل أحدهم: "هل هذا يعني أن الرئيس لم يسمح قبل ذلك بانسحاب القوات من أفدييفكا؟".

وكان سيرسكي أعلن أنه قرر سحب قوات بلاده من أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع، وعزا الخطوة إلى أسباب إنسانية.

ونفت موسكو في وقت سابق اليوم، ما ذكرته كييف عن أن الانسحاب من أفدييفكا جاء بأهداف إنسانية، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن قرار كييف اتخذ "نتيجة افتقار أوكرانيا للأموال والأسلحة والجنود".