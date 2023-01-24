38 حادثة إطلاق نار في 3 أسابيع.. تقرير: أمريكا تتجه لـ"فترة دموية"

حذرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، من أن الولايات المتحدة قد تكون متجهة لفترة دموية العام الجاري، بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار الجماعية في الأيام الماضية.

وفي تقرير نشرته الاثنين بعنوان "3 أسابيع و28 حادث إطلاق نار جماعي.. هذه هي أمريكا 2023"، قالت الشبكة إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي يتجاوز فيها عدد الأسلحة عدد السكان.

وجاء تقرير الشبكة بعد أن لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم في كاليفورنيا، في ثاني إطلاق نار جماعي في الولاية خلال 48 ساعة.