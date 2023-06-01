إسرائيل تحتجز جثامين 12 فلسطينياً من أسرى‎ السجون

والشهداء المحتجزون هم: أنيس دولة، ومحتجز جثمانه منذ عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود منذ عام 2019، ونصار طقاطقة منذ عام 2019، وبسام السايح منذ عام 2019، وسعدي الغرابلي منذ عام 2020.

بالإضافة إلى كمال أبو وعر منذ عام 2020، وسامي العمور منذ عام 2021، وداود الزبيدي منذ العام 2022، ومحمد ماهر تركمان منذ العام 2022، وناصر أبو حميد منذ العام 2022، والشيخ خضر عدنان منذ شهر أيار/ مايو 2023.

يذكر أن إسرائيل تحتجز العديد من جثامين الفلسطينيين بعد قتلهم، خاصة منفذي العمليات، كما تشترط على ذوي الشهداء، في حال تسليم الجثمان، مشاركة عدد قليل من المشيعين وعدم إقامة بيت للعزاء، وذلك تحسباً لرمزية الشهيد عند الفلسطينيين واعتبارات أمنية أخرى.