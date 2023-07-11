"التايمز": سوناك سيقنع دولًا أوروبية في قمة الناتو بزيادة إنفاقها العسكري
قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن رئيس الوزراء ريشي سوناك، يُخطِّط في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم الثلاثاء، لإقناع فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بزيادة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتِج المحلي، "بهدف التصدّي لروسيا".
وأضافت الصحيفة أن سوناك سيخبر أعضاء "الناتو" خلال قمتهم المنعقدة في العاصمة الليتوانية فيلينيوس بأن خطط جعل القوات المسلحة للحلف "أكثر فتكًا وقدرة على الانتشار" تبدأ "بالوفاء بالتزامها برفع الإنفاق الدفاعي".
وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني أعلن العام الماضي، أن أقل من نصف أعضاء الحلف فقط التزموا برفع نسبة الإنفاق الدفاعي؛ ما يعني أن تسعة من أصل ثلاثين عضوًا فقط التزموا بهذا الهدف الذي تم الإعلان عنه في قمة ويلز التي عقدت عام 2014.
ونقلت "التايمز" عن سوناك قوله إن "عبور آلاف الجنود الروس الحدود في شباط/ فبراير من العام الماضي، كان بمثابة فصل جديد قاتم في تاريخ أوروبا الناتو".
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "في الـ 500 يوم التي انقضت منذ ذلك الحين، شهدنا أفظع الجرائم والمآسي الإنسانية في أوكرانيا لكننا رأينا أيضًا تحالف الناتو يجتمع بشكل لم يسبق له مثيل لدعم أوكرانيا".
وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع البريطانية ستنشر تقريرًا دفاعيًّا جديدًا يتضمن عددًا من الإجراءات التي ستتخذها المملكة المتحدة لتحسين قدرة قواتها المسلحة على الاستجابة العسكرية وسرعة الانتشار.
ووفق "التايمز" ستتضمن الإجراءات "خططًا لإنشاء قوة استجابة عالمية جديدة لتعزيز الاستجابة للأزمات في وقت قصير إما من خلال التواجد الفعلي للقوات العسكرية وإما الانتشار بسرعة أكبر".
وأشارت إلى أن "بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا تخطط لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مشابهة لتلك التي تتعهد بها لضمان أمن إسرائيل".
المصدر: صحيفة "التايمز" البريطانية