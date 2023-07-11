"التايمز": سوناك سيقنع دولًا أوروبية في قمة الناتو بزيادة إنفاقها العسكري

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن رئيس الوزراء ريشي سوناك، يُخطِّط في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم الثلاثاء، لإقناع فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بزيادة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتِج المحلي، "بهدف التصدّي لروسيا".

وأضافت الصحيفة أن سوناك سيخبر أعضاء "الناتو" خلال قمتهم المنعقدة في العاصمة الليتوانية فيلينيوس بأن خطط جعل القوات المسلحة للحلف "أكثر فتكًا وقدرة على الانتشار" تبدأ "بالوفاء بالتزامها برفع الإنفاق الدفاعي".

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني أعلن العام الماضي، أن أقل من نصف أعضاء الحلف فقط التزموا برفع نسبة الإنفاق الدفاعي؛ ما يعني أن تسعة من أصل ثلاثين عضوًا فقط التزموا بهذا الهدف الذي تم الإعلان عنه في قمة ويلز التي عقدت عام 2014.