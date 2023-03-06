الجيش الأوكراني يعتزم "تعزيز" مواقعه في باخموت
يعتزم الجيش الأوكراني "تعزيز" مواقعه في باخموت، على جبهة القتال مع القوات الروسية في شرق البلاد بحسب ما أكدت الرئاسة الأوكرانية، الإثنين، بعد تكهنات بشأن احتمال انسحاب القوات الأوكرانية من هذه المدينة.
وقالت الرئاسة في بيان إن "قادة القوات المسلحة الأوكرانية أيّدوا مواصلة العملية الدفاعية وتعزيز مواقعنا في باخموت"، خلال اجتماع الإثنين مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وتحاول روسيا منذ صيف 2022 الاستيلاء على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، التي كانت تضم حوالي 70 ألف نسمة قبل العملية العسكرية الروسية منذ عام.
وتكبد الطرفان خسائر فادحة هناك، فيما حققت القوات الروسية في الأيام الأخيرة تقدماً في محيط المدينة، مهددةً بمحاصرتها، في حين يواصل الأوكرانيون الدفاع عنها بضراوة.
ورأى معهد دراسات الحرب، الذي يضم مجموعة من الخبراء الأمريكيين الأحد، أنّ القوات الأوكرانية "نفذت على الأرجح تراجعاً تكتيكياً محدوداً" في باخموت.
وفي حين تساءل بعض المحللين عن مصلحة الأوكرانيين بمواصلة الدفاع عن المدينة المدمرة حالياً، اعتبر المعهد أن الدفاع عن باخموت ما زال "ممكناً من الناحية الاستراتيجية"، لأنه "يستنفد العناصر والمعدات الروسية".
وقال المعهد: "من غير المحتمل أن تنسحب القوات الأوكرانية فجأة من باخموت، ويتوقع أن تستمر في التراجع تدريجياً بينما تقاتل، بهدف إنهاك القوات الروسية بمعارك في المدينة تكون تقليدياً لصالح المدافعين".