الجيش الأوكراني يعتزم "تعزيز" مواقعه في باخموت

يعتزم الجيش الأوكراني "تعزيز" مواقعه في باخموت، على جبهة القتال مع القوات الروسية في شرق البلاد بحسب ما أكدت الرئاسة الأوكرانية، الإثنين، بعد تكهنات بشأن احتمال انسحاب القوات الأوكرانية من هذه المدينة.

وقالت الرئاسة في بيان إن "قادة القوات المسلحة الأوكرانية أيّدوا مواصلة العملية الدفاعية وتعزيز مواقعنا في باخموت"، خلال اجتماع الإثنين مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وتحاول روسيا منذ صيف 2022 الاستيلاء على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، التي كانت تضم حوالي 70 ألف نسمة قبل العملية العسكرية الروسية منذ عام.