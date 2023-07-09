تقرير: بايدن يخطط لخيانة بريطانيا في الناتو

انتقدت صحيفة "تلغراف" البريطانية بشدة، في تقرير مطول، الرئيس الأمريكي جو بايدن وقالت إنه نتيجة لضعفه تواجه أوكرانيا وأوروبا حاليًا خطرًا وجوديًا، كاشفة أنه يخطط لخيانة بريطانيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقالت الصحيفة إن "هذا الرجل ذو فكر متنوع لكن محدود، وهو مقتنع بأن أكثر من نصف قرن في السياسة لا تمكنه فقط من فهم العالم بشكل أفضل من أي شخص آخر بل منحه أيضًا "مزيدًا من الأعذار".

وأضافت أنه "لا تكمن المشكلة في الشيخوخة، بل في الأقدمية - وغرور التجربة المصاحبة لها"، مبينًة أن "أولئك الذين يعرفون بايدن أكبر رئيس للولايات المتحدة (80 عامًا) يجدون أن التباهي الثرثار للرجل العجوز الكبير لا يطاق".

وأورد التقرير العديد من الحالات التي دمرت رئاسات سابقة للولايات المتحدة، وتطرقت مثلا إلى دروس حرب فيتنام التي دمرت رئاسة ليندون جونسون، والثورة الإسلامية في إيران وأزمة الرهائن التي سببت أزمة لإدارة جيمي كارتر.