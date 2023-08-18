موقع عبري: خلاف "بن غفير" مع قيادة الشرطة الإسرائيلية يظهر للعلن

أفاد موقع "واللا" العبري، أن المفتش العام للشرطة "يعقوب شبتاي" أوضح خلال حديثه في حفل مراسم استبدال قائد "حرس الحدود الإسرائيلي"، أن الشرطة ستتصرف دائمًا وفق القانون فقط.

وألمح خلال الحفل الذي أقيم بمقر الشرطة في اللد، إلى مخاوف من حدوث أزمة دستورية في البلاد، مؤكدًا بأن سيادة القانون هي أساس العمل بين أجهزة الشرطة المختلفة، متعهدًا بأن يبقى محافظًا على سيادة القانون خلال توليه لمنصب المفتش العام للشرطة.

من ناحية أخرى، سلط موقع "واللا" الضوء على خطاب وزير الأمن الداخلي "إيتمار بن غفير" الذي حضر أيضًا مراسم الاحتفال، وقال إن "الشرطة غير سياسية" لكن عليها أن تتصرف بطريقة الدولة ووفقًا للقانون.