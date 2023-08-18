موقع عبري: خلاف "بن غفير" مع قيادة الشرطة الإسرائيلية يظهر للعلن
أفاد موقع "واللا" العبري، أن المفتش العام للشرطة "يعقوب شبتاي" أوضح خلال حديثه في حفل مراسم استبدال قائد "حرس الحدود الإسرائيلي"، أن الشرطة ستتصرف دائمًا وفق القانون فقط.
وألمح خلال الحفل الذي أقيم بمقر الشرطة في اللد، إلى مخاوف من حدوث أزمة دستورية في البلاد، مؤكدًا بأن سيادة القانون هي أساس العمل بين أجهزة الشرطة المختلفة، متعهدًا بأن يبقى محافظًا على سيادة القانون خلال توليه لمنصب المفتش العام للشرطة.
من ناحية أخرى، سلط موقع "واللا" الضوء على خطاب وزير الأمن الداخلي "إيتمار بن غفير" الذي حضر أيضًا مراسم الاحتفال، وقال إن "الشرطة غير سياسية" لكن عليها أن تتصرف بطريقة الدولة ووفقًا للقانون.
وقال بن غفير، إن "مبادئ الديمقراطية التي تعلمناها هي أن يذهب الناس إلى صناديق الاقتراع وأن يقولوا كلمتهم، وإن أي شخص يتم انتخابه يجب أن يضع سياسة، وهذه السياسة هي التي يجب أن يتصرف بها الجميع بما يتوافق مع مبادئ الديمقراطية". وتابع "كما هو معروف للجميع، يذهب الناس إلى الانتخابات، والسياسيون المنتخبون والسياسات التي يضعونها يجب أن تقودنا جميعًا".
وهناك حالة صدام بين المفتش العام للشرطة "شبتاي" ووزير الأمن الداخلي "بن غفير" منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها إسرائيل حول الإصلاحات القضائية.
وخلال حفل مراسم منح الرتب لكبار ضباط الشرطة انتقد "بن غفير" سلوك الشرطة بقيادة "شبتاي" ووبخه قائلًا: "لا أحد فوق القانون، إن حرية التعبير في إسرائيل هي شريان الحياة للديمقراطية، لكن لا أحد فوق القانون ولا شعب فوق الدولة".
وأضاف "هناك الكثير من المواطنين في إسرائيل يريدون التحديث والتغيير، لكن التغييرات لاسيما القضائية منها ستستغرق وقتًا، الجمهور ينتظر تغييرًا حقيقيًا"، وفق قوله.
المصدر: موقع "واللا" الإسرائيلي