100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن قاتل تشارلي كيرك

نصب تذكاري لتشارلي كيركالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، الذي تعرّض لعملية اغتيال، يوم أمس، في جامعة بولاية يوتا.

وكان المكتب نشر، في وقت سابق من اليوم الخميس، صورًا لمشتبه به في اغتيال الناشط المؤيد لترامب، بعدما كان ذكر أن لديه "صورًا جيدة" للمشتبه به، وأنه يعمل حثيثًا للوصول إليه، وأوضح أنه سينشر صورته للعامة في حال كان بحاجة إلى دعم من المواطنين للوصول إليه.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الخراطيش التي استخدمها قاتل الناشط كيرك وُجدت عليها عبارات مؤيدة للمتحولين جنسيًا، ومعادية للفاشية. ووفقًا للتقرير، عُثر على البندقية القديمة التي استخدمها القاتل في الغابة القريبة من موقع الحادث.

