"وول ستريت جورنال": أوكرانيا أكبر معرض للأسلحة في العالم
يعد مدفع هاوتزر الألماني "بانزرهاوبيتزه"، جزءًا من ترسانة الأسلحة التي يتم اختبارها في أوكرانيا، البلد الذي أصبح أكبر معرض للأسلحة في العالم، وفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وجاء في تقرير للصحيفة، أن "الشركات التي تصنّع الأسلحة المستخدمة في أوكرانيا، فازت بطلبيات جديدة، حيث عادت الحياة لخطوط الإنتاج فيها، كما منح نشر المعدات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في حرب برية كبيرة، فرصة فريدة للمصنعين وللجيوش من أجل تحليل أداء الأسلحة في أرض المعارك، ومعرفة أفضل السبل لاستخدامها".
وقال: "يمكن أن يساعد النقاش حول أداء الكثير من الأسلحة، ومنها طرازان من مدافع هاوتزر الألمانية، في تشكيل المشتريات العسكرية لسنوات مقبلة، وفي معرض للأسلحة أقيم، الشهر الجاري، في لندن، قال المشاركون إن أسئلة وُجّهت إليهم بشكل متكرر حول أداء أسلحتهم في أوكرانيا".
وأضاف أن "أحد الدروس المستقاة من أوكرانيا يتمثل بأهمية القدرة على تنفيذ عمليات الصيانة في أرض المعركة وفقًا لقائد الجيش البريطاني الجنرال بارتيك ساندرز".
ووفقًا للتقرير، أشار محللون عسكريون إلى أن "درسًا آخر يتمثل بعدم كفاية الوقت الذي خصص لتدريب المشغلين الأوكرانيين؛ إذ جرى تدريبهم على عجل ليتمكنوا من العودة الى ميادين القتال، وكان جنود سلاح المدفعية قد حصلوا على 5 أسابيع من التدريب على مدفع هاوتزر الألماني بانزرهاوبيتزه، بينما يتدرب الجنود الألمان عليه مدة 4 أشهر".
وأفاد بأن "أكثر الأسلحة التي أثارت إعجاب الجنرال بارتيك ساندرز في أوكرانيا، راجمات الصواريخ هيمرز و أم 270، أمريكية الصنع، مستشهدًا بدقتها وتركيز قوة نارها ومداها.
إلى ذلك، قال نيكولاس دراموند، وهو ضابط بريطاني سابق يدير حاليًا شركة صناعات دفاعية استشارية، إن "العملية العسكرية الناجحة تسمح للمصنعين بكتابة ثبت جدارتها في المعارك، الأمر الذي من شأنه المساعدة في المبيعات".
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال"