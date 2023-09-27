"وول ستريت جورنال": أوكرانيا أكبر معرض للأسلحة في العالم

يعد مدفع هاوتزر الألماني "بانزرهاوبيتزه"، جزءًا من ترسانة الأسلحة التي يتم اختبارها في أوكرانيا، البلد الذي أصبح أكبر معرض للأسلحة في العالم، وفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وجاء في تقرير للصحيفة، أن "الشركات التي تصنّع الأسلحة المستخدمة في أوكرانيا، فازت بطلبيات جديدة، حيث عادت الحياة لخطوط الإنتاج فيها، كما منح نشر المعدات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في حرب برية كبيرة، فرصة فريدة للمصنعين وللجيوش من أجل تحليل أداء الأسلحة في أرض المعارك، ومعرفة أفضل السبل لاستخدامها".

وقال: "يمكن أن يساعد النقاش حول أداء الكثير من الأسلحة، ومنها طرازان من مدافع هاوتزر الألمانية، في تشكيل المشتريات العسكرية لسنوات مقبلة، وفي معرض للأسلحة أقيم، الشهر الجاري، في لندن، قال المشاركون إن أسئلة وُجّهت إليهم بشكل متكرر حول أداء أسلحتهم في أوكرانيا".