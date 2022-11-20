مسؤول إيراني: قرارات الوكالة الدولية لن تعطل تقدم البرامج النووية‎‎

قال نائب الرئيس الإيراني رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الأحد، إن إصدار قرارات متعددة ضد إيران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يؤدي إلى تعطيل تقدم البرامج النووية الإيرانية.

وأشار إسلامي في كلمة له بمؤتمر في محافظة أصفهان وسط إيران بشأن قرار مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرًا "إصدار قرار مجلس الحكام ضد إيران هو إجراء غير منتج للحفاظ على أقصى قدر من الضغط"، مبينًا أن "هذا القرار لن يساعد الأطراف الأخرى على حل القضايا القائمة".

واعتبر إسلامي أن "مثل هذه الضغوط لن تنتهي، ونؤكد ما أُعلن سابقًا بأن إصدار القرار سيأتي برد حاسم من إيران"، موضحًا أن "إصدار قرارات متعددة ضد إيران لن يؤدي إلى تعطيل تقدم البرامج النووية".

وطالبت القوى الغربية إيران، الجمعة الماضي، باتخاذ الخطوات "الضرورية" الواردة في قرار مجلس المحافظين في مجال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الفور.

وطلب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قرار يوم الخميس من إيران أن تشرح للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأماكن التي اكتشفت فيها آثار يورانيوم مخصب.

وأصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بيانًا مشتركًا يوم الجمعة وصفت فيه قرار مجلس الحكم بأنه يتضمن "رسالة واضحة" لإيران.

وجاء في هذا البيان أن ما ورد في قرار مجلس المحافظين يجب تنفيذه "دون تأخير"، هذا هو القرار الثاني لمجلس المحافظين في الأشهر الستة الماضية بشأن موضوع التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في حالة 3 مواقع متنازع عليها.

وحاولت إيران حل هذه القضية من خلال المفاوضات النووية، لكن هذه المفاوضات لم تصل إلى نتيجة واضحة.

وطُلب من إيران في قرار مجلس المحافظين السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى هذه الأماكن وأخذ عينات منها.

وأشادت هذه الدول في بيان مشترك للقوى الغربية، الجمعة، بالقرار الجديد لمجلس المحافظين، وطالبت إيران بعدم الابتعاد عن اكتشاف آثار يورانيوم مخصب.

وقال البيان "نتمنى أن تستغل إيران هذه الفرصة وتتعاون بحسن نية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبيل حل القضايا المتبقية".

وفقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يُسمح فقط لخمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن بامتلاك أسلحة نووية.