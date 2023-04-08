مقتل 44 مدنيًا في هجومين شمال بوركينا فاسو

ووقع الهجومان في قريتي كوراكو وتوندوبي في منطقة الساحل بالبلد الواقع في غرب أفريقيا.

ولم تتضح بعد الجهة التي نفذت هجومي يوم الخميس، لكن السلطات حملت المسؤولية، اليوم السبت، "لجماعات إرهابية مسلحة".

ونزح ما يربو على مليوني شخص وقُتل الآلاف في أعمال العنف في بوركينا فاسو، وهي إحدى أفقر دول العالم.

وتسببت الاضطرابات في انقلابين نفذهما الجيش العام الماضي، متعهدا باستعادة السيطرة على البلاد لكنه فشل في وقف إراقة الدماء.