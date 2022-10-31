نتنياهو يتعهد بـ"تحييد" الاتفاق البحري مع لبنان حال عودته للسلطة

تعهد زعيم المعارضة الإسرائيلية وحزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين، بتحييد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، حال عودته لمنصب رئيس الوزراء بعد انتخابات الكنيست.

وقال نتنياهو، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "سأتصرف مع الاتفاق البحري مع لبنان كما فعلت مع اتفاقيات أوسلو"، مضيفًا أن "الاتفاقيات التي وقعت مع الفلسطينيين لم تلغ؛ بل تم تحييدها"، في إشارة منه إلى أنه لن يقوم بتنفيذ بنود الاتفاق.

وأكد أنه "سيحافظ على الوضع الراهن بالحرم القدسي، على الرغم من الضغوط السياسية التي قد يمارسها شركاؤه في قائمة الصهيونية الدينية وعضوها ايتمار بن غفير لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى".

ووفقا للترتيب القائم في الحرم القدسي منذ فترة طويلة، فإنه يمكن لأي شخص زيارة الحرم، لكن يمكن للمسلمين فقط الصلاة فيه، حيث يمنع اليهود من أداء الصلوات التلمودية أو الشعائر الدينية الخاصة بهم في باحاته.

ولم يستبعد نتنياهو تعيين بن غفير بمنصب وزير الأمن الداخلي في حال تشكيله للحكومة المقبلة.

وقال: "أنا لا أستبعد تعيين بن غفير بالمنصب لكن هناك الكثير من المرشحين، وعندما يكون الليكود أكبر حزب سأتمكن من تعيين وزراء مثل بن غفير وشريكه بتسلئيل سموتريتش".

وبين أنه "لن يسمح بتمرير مشاريع القوانين المرتبطة بمحاكمته في الكنيست المقبل"، مستطردا: "فيما يتعلق بمحاكمتي، لا أريد تمرير أي قانون، وأرغب في بث الإجراءات القضائية على الهواء مباشرة".

ورفض زعيم المعارضة الإسرائيلية ما وصفه بالادعاءات المتعلقة بتفاوضه مع القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس بعد انتخابات آذار/ مارس 2021، لدعمه في بناء ائتلاف حكومي، قائلاً: "إنها كذبة، قلنا لهم عشرات المرات لن تكونوا في الحكومة أو في الائتلاف".

ولم ينكر لقاءه بمنصور عباس في مقر إقامة رئيس الوزراء بالقدس، لافتًا إلى أن الاجتماع خصص لمناقشة مشروع قانون لإعادة الانتخابات المباشرة لمنصب رئيس الوزراء.