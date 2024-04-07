غالانت: إسرائيل أكملت الاستعدادات للتعامل مع ردود إيران المحتملة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن الاستعدادات اكتملت للتعامل مع أي سيناريو قد يستجد مع إيران وفقًا لوكالة "رويترز"

وأصدر مكتب غالانت البيان بعد أن عقد "تقييما لموقف العمليات" مع كبار ضباط الجيش.

وأضاف مكتبه في البيان "إثر اكتمال التقييم، أكد الوزير غالانت أن مؤسسة الدفاع أكملت الاستعدادات للردود في حال وقوع أي سيناريو قد يستجد في مواجهة إيران".

وكانت أدت غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، إلى مقتل 11 شخصًا بينهم مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القصف أدى إلى مقتل قيادي رفيع في الحرس الثوري، هو قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي ونائبه.