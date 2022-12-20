بينهم رجال أمن.. باكستان تبدأ عملية لتحرير رهائن احتجزتهم طالبان
متشددون ينتمون لحركة طالبان يحتجزون رهائن في مركز لمكافحة الإرهاب بباكستان، ويقدمون مطلبا رئيسيا لسلطات إسلام أباد.
بدأت قوات الأمن الباكستانية، الثلاثاء، عملية لتحرير رهائن احتجزهم متشددون محليون ينتمون لحركة طالبان في مركز لمكافحة الإرهاب شمال غرب البلاد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر لم تكشف هويتها، أن هناك 6 من مسؤولي الأمن وعددا من السجناء داخل المركز.
وقال سكان محليون إنهم سمعوا دوي انفجارات في محيط المركز.
وتأتي هذه العملية بالرغم من أن السلطات الباكستانية أجرت أمس الاثنين محادثات في مسعى لحل الأزمة.
واحتجز المسلحون العديد من أفراد الأمن رهائن بعد سيطرتهم على منشأة تابعة لقوة مكافحة الإرهاب في شمال غرب البلاد.
وطوقت قوات الأمن المجمع العسكري الذي يضم مركز الاستجواب في بلدة بانو.
وذكر متحدث باسم حكومة الإقليم أن المسلحين يطالبون بعبور آمن إلى أفغانستان.