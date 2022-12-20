بينهم رجال أمن.. باكستان تبدأ عملية لتحرير رهائن احتجزتهم طالبان

بدأت قوات الأمن الباكستانية، الثلاثاء، عملية لتحرير رهائن احتجزهم متشددون محليون ينتمون لحركة طالبان في مركز لمكافحة الإرهاب شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر لم تكشف هويتها، أن هناك 6 من مسؤولي الأمن وعددا من السجناء داخل المركز.

وقال سكان محليون إنهم سمعوا دوي انفجارات في محيط المركز.