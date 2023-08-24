ماكرون: علينا الحدّ بقوة من أعداد المهاجرين إلى فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنّه يتعيّن على بلاده أن "تحدّ بشكل كبير" من أعداد المهاجرين وفي مقدمّهم "المهاجرون غير الشرعيين"، مشيراً أنّ حكومته ستستأنف عند انتهاء عطلة الصيف العمل على مشروع قانون بهذا الشأن تمّ تأجيله مراراً.

وتساءل ماكرون في مقابلة مع مجلة "لوبوان" الأسبوعية، "هل نحن غارقون تحت الهجرة، كلا. من الخطأ قول ذلك. مع ذلك، فإنّ الوضع الذي نشهده لا يمكن أن يستمرّ ويجب علينا أن نحدّ بقوّة من الهجرة، بدءاً بالهجرة غير الشرعية".

وتعهّد الرئيس الفرنسي "تحقيق نتيجة" على هذا الصعيد، معتبراً ذلك "واجباً علينا"، مضيفا أنه "من أجل تحقيق هذا الأمر يجب حماية حدودنا الخارجية والأوروبية بشكل أفضل"، لأنّ فرنسا "ليست بلد الدخول الأول إلى أوروبا بل بلد هجرة ثانوية لأجانب دخلوا عبر بلد آخر إلى الاتحاد الأوروبي".