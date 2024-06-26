صعود لافت لليمين واليسار.. كيف ستتوزع مقاعد البرلمان الفرنسي الجديد؟

بدأت ملامح البرلمان الفرنسي المقبل تتشكل استنادًا إلى توقعات استطلاعات الرأي التي أجمعت على صعود كتلتين يمينًا ويسارًا، وتراجع حاد لكتلة المعسكر الرئاسي وكتلة الجمهوريين.

وبعد الإعلان عن حل الجمعية الوطنية في الـ9 من يونيو عقب الانتخابات الأوروبية، يعود المواطنون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع في الـ30 من يونيو والـ7 من يوليو، لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائبًا.

توقعات متطابقة

وقبل أيام قليلة من الجولة الأولى من التصويت، تقدم بعض المعاهد المتخصصة في استطلاع الرأي توقعات لتوزيع المقاعد، والنقطة اللافتة في هذه التوقعات هي تحقيق اختراق للتجمع الوطني اليميني المتطرف، وتتفق جميع المعاهد على أن حزب اليمين المتطرف سيحتل المرتبة الأولى، وسيفوز بـ 241 مقعدًا، وفقًا لمتوسط ​​الدراسات.

وفي معظم التوقعات، لن يحصل التجمع الوطني إلا على الأغلبية النسبية وليس الأغلبية المطلقة من المقاعد المحددة بـ 289 مقعدًا.

ويستفيد حزب جوردان بارديلا ومارين لوبان من زخم الانتخابات الأوروبية التي احتل خلالها المركز الأول بـ 31.37% من الأصوات و30 مسؤولًا منتخبًا، وحصل خلال الانتخابات التشريعية السابقة عام 2022 على 89 نائبًا، وكان ذلك رقمًا قياسيًّا بالفعل لهذا الحزب.