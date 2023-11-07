استطلاع: تراجع كبير لشعبية بايدن

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها منذ نيسان/أبريل، في أحدث بيانات تثير مخاوف حول محاولة الرئيس الديمقراطي الفوز في سباق إعادة انتخابه العام المقبل.

وبحسب استطلاع الرأي الذي أجري على مدار يومين وانتهى يوم السبت الماضي، فإن 39% من المشاركين يستحسنون أداء بايدن لمهامه كرئيس، وهو ما يضاهي قراءة نيسان/أبريل، مع انخفاض طفيف عن 40 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر، و42 بالمئة في أيلول/سبتمبر. وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع نحو ثلاث نقاط مئوية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتنافس بايدن مرة أخرى، في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مع الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظًا في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري. وأشارت استطلاعات رأي أخرى، أجريت في الآونة الأخيرة، إلى احتمال وجود سباق متقارب بين الاثنين.