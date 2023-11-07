استطلاع: تراجع كبير لشعبية بايدن
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها منذ نيسان/أبريل، في أحدث بيانات تثير مخاوف حول محاولة الرئيس الديمقراطي الفوز في سباق إعادة انتخابه العام المقبل.
وبحسب استطلاع الرأي الذي أجري على مدار يومين وانتهى يوم السبت الماضي، فإن 39% من المشاركين يستحسنون أداء بايدن لمهامه كرئيس، وهو ما يضاهي قراءة نيسان/أبريل، مع انخفاض طفيف عن 40 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر، و42 بالمئة في أيلول/سبتمبر. وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع نحو ثلاث نقاط مئوية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتنافس بايدن مرة أخرى، في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مع الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظًا في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري. وأشارت استطلاعات رأي أخرى، أجريت في الآونة الأخيرة، إلى احتمال وجود سباق متقارب بين الاثنين.
وارتفعت نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين قالوا إن "الحرب والصراعات الخارجية" هي المشكلة الأولى إلى ثمانية بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر، من أربعة بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر، وهي علامة على عدم الارتياح بشأن التصعيد الحاد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وكان هذا أعلى معدل للقلق من الحرب منذ نيسان/أبريل 2022، حين أشار تسعة بالمئة من المشاركين إلى أنها مصدر قلقهم الأكبر خلال الأشهر الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت نسبة أعلى بلغت 20 بالمئة إن الاقتصاد مصدر القلق الأكبر.
في المقابل، أشار تسعة بالمئة إلى الجريمة، وسبعة بالمئة إلى البيئة، باعتبارهما مصدر قلقهم الأبرز.
واستقر معدل التأييد الشعبي لبايدن عند أقل من 50 بالمئة منذ آب/أغسطس 2021، واقترب معدل هذا الشهر من أدنى مستوى في رئاسته، والذي بلغ 36 بالمئة شهدها منتصف عام 2022.
وجمع استطلاع رويترز/إبسوس ردودًا عبر الإنترنت من 1019 بالغًا، مستخدمًا عينة تمثل المجتمع.