لوفيغارو: صعود بارديلا لرئاسة الحكومة الفرنسية قد يفضي لانتخابات مبكرة جديدة

لا يستبعد نواب المعسكر الرئاسي الفرنسي قرارا جديدا بحل البرلمان المقبل، في حال صعود اليمين المتطرف إلى سدة الحكم.

وقال تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية اليوم إنه في حال الاضطرار إلى "التعايش" مع حزب التجمع الوطني بعد الانتخابات التشريعية المبكرة، فإنّ تحالف أحزاب معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون لن يرضى ببقاء جوردان بارديلا رئيسا للحكومة إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية القادمة سنة 2027.

ونقلت "لوفيغارو" عن زعيم "حزب متحالف مع النهضة" (حزب ماكرون) لم تسمّه قوله، إن التحالف يدرس بالفعل خيار إجراء انتخابات تشريعية جديدة خلال عام واحد، وهو الحد الزمني الأدنى الذي يفرضه الدستور لحل البرلمان مجددا، بعد قرار الحل في 9 يونيو الجاري.