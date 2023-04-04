رئيس فنلندا: حقبة الحياد العسكري في تاريخنا انتهت

أشاد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، اليوم الثلاثاء، بـ"حقبة جديدة" مع انضمام بلاده المحاذية لروسيا إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد عقود من سياسة عدم الانحياز.

وقال الرئيس ساولي نينيستو قبل أن يرفع العلم الفنلندي رمزياً أمام مقرّ الحلف في بروكسل، إنّ "حقبة عدم الانحياز العسكري في تاريخنا انتهت.. لقد بدأت حقبة جديدة".

وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في حلف الناتو بعد إيداعها وثائق انضمامها إلى الحلف، في تحول استراتيجي كان سببه الهجوم الروسي على أوكرانيا.