تشكل بعد 7 أكتوبر.. تعرف على مجلس الحرب الإسرائيلي

خلافات متواصلة

قد تشكل استقالة ساعر، الخلاف الأحدث المرتبط بحكومة الحرب الإسرائيلية منذ تشكيلها، لكنه ليس الأول.

وشهد هذا المجلس خلافات عديدة، طوال عمره الممتد لنحو 6 أشهر حتى الآن، خلافات منها ما هو داخلي، ومنها ما هو خارجي.

وظهرت على السطح، خلافات بين الأعضاء الثلاثة الأساسيين في المجلس، نتنياهو وغانتس وغالانت، مرتبطة بإدارة الحرب ومفاوضات التهدئة.

وكانت الخلافات تجري عادة على شكل ثنائية، بين غانتس ونتنياهو تارة، وبين الأخير وغالانت، تارة أخرى.

وانعكس الخلاف بين نتنياهو والإدارة الأمريكية، على المجلس أيضا؛ ما دفع المسؤولين في واشنطن إلى لقاء غانتس وغالانت على حدة، مع تجاهل رئيس الحكومة نتنياهو.

وشكّل الجدل المتعلق بتجنيد المتدينين اليهود المعروفين باسم "الحريديم"، مشكلة بالنسبة لنتنياهو، الذي ترأس الحكومة الإسرائيلية بعد تشكيل ائتلاف يضم يمينيين متطرفين.

وأخيرا، جاءت استقالة ساعر لتتوج الخلافات المتعلقة بهذا "المجلس المصغر"، إذ اعتبرها مراقبون مؤثرة على مستقبل حكومة نتنياهو، وعلى الحرب بشكل عام.