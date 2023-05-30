رئيس "فاغنر" ينفي التخطيط لانقلاب على بوتين

وقالت "نيوزويك" إن معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة، أشار في تحليله الأخير للصراع في أوكرانيا، يوم أمس الإثنين، إلى أن بريجوجن أشار ضمنيًا بشكل غامض إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو يمكن أن ينظم انقلابًا؛ لأنه يمكنه الوصول إلى القوات الخاصة الروسية.

وتابع التقرير: "قال بريجوجن أيضًا إنه بينما يتوقع بعض الأفراد في روسيا حدوث ثورة، فإن مجموعة فاغنر الخاصة به تدعو فقط إلى تصحيحات مختارة للنظام الروسي".

لكن معهد دراسة الحرب الأمريكي لاحظ أن بريجوجن قد زاد بشكل كبير من عدد الإشارات المباشرة التي يقدمها إلى بوتين منذ 9 أيار/مايو، بعد أن انتقد بوتين بشكل غير مباشر خلال عطلة يوم النصر.

ولفت التقرير إلى أنه في 9 أيار/مايو، يوم النصر الذي تحتفل فيه موسكو سنويًا بهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، نشر بريجوجن مقاطع فيديو ساخنة يشكو فيها من نقص الذخيرة لمرتزقته قبل فترة وجيزة من خطاب بوتين في الميدان الأحمر بموسكو، وبعده مباشرة.

وأشار بريجوجن إلى أن مقاتليه ما زالوا يفتقرون إلى الذخيرة، وأنه لم يُسمح لمجموعة فاغنر بالتراجع، في مواجهة تهديدات بتهمة خيانة الدولة بسبب الفرار من الخدمة.

وقال في هجومه القاسي، إن "الجنرالات الروس خونة".