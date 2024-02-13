الغارديان: العقوبات الأمريكية على مستوطنين في الضفة "تحول لافت"

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن استخدام الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرًا تنفيذيًّا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال العنف في الضفة الغربية، يمثل تحولًا كبيرًا ولافتا في السياسة الأمريكية تجاه هذه المسألة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى حدوث حالة من الحيرة والارتباك داخل إسرائيل بعد الإعلان عن فرض الولايات المتحدة عقوبات مالية على أربعة مستوطنين متطرفين.

ورغم سعي وزير المالية الاسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" إلى التقليل من أهمية العقوبات الأمريكية، إلا أن البنوك الإسرائيلية امتثلت بسرعة للأمر التنفيذي من خلال تجميد حسابات الأفراد الخاضعين للعقوبات، وهو ما يدل على النفوذ الكبير الذي تحظى به واشنطن في المنطقة.