القتال يحتدم عند مداخلها.. توريتسك الأوكرانية مهددة بالسقوط بيد الروس

قالت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية إن مدينة جديدة في شرق أوكرانيا مهددة بالسقوط، مع مواصلة الجيش الروسي قصف المدن للضغط على كييف.

وذكر الجيش الأوكراني أن القوات الروسية توغلت إلى مشارف مدينة توريتسك الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم مجموعة "لوهانسك" التكتيكية، أناستاسيا بوبونيكوفا، إن "الوضع غير مستقر، والقتال يدور عند كل مدخل للمدينة".

وكانت أوكرانيا قد اضطرت في الآونة الأخيرة، إلى الانسحاب من بلدة فوهليدار القريبة، إذ سقطت البلدة في يد روسيا.

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وفي شرق البلاد، تستهدف موسكو طرق الإمداد المهمة للجيش الأوكراني، بحسب الصحيفة، لتسريع السيطرة على منطقة دونباس.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود تعرضت للهجوم مجددًا بالصواريخ الباليستية الروسية.

وقال الحاكم العسكري لمنطقة أوديسا جنوب أوكرانيا، أوليه كيبر، على تطبيق "تلغرام" إن "صاروخًا أصاب سفينة مدنية، ما أسفر عن مقتل أوكراني يبلغ من العمر 60 عامًا، وأصيب 5 أجانب بجروح".

وكانت السفينة تُبحر تحت علم دولة بالاو الجزرية في المحيط الهادئ.

ووفقًا للسلطات، فإن الهجمات الروسية استهدفت مجددًا البنية التحتية للميناء، وقال كايبر إن الأوكراني الذي قُتل كان يعتني بحمولة السفينة لصالح شركة خاصة.

ولم تكن هناك في البداية أي تفاصيل حول الحمولة نفسها أو هوية الأجانب المصابين، في وقت اشتكى فيه وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها من أن روسيا ألحقت أضرارًا بسفينتي شحن خلال يومين.

وعلى حين تؤكد أوكرانيا أنها سفن مدنية، تتحدث وزارة الدفاع الروسية عن قصف أهداف عسكرية، وتدّعي روسيا أن السفن المدنية كانت تنقل سرًّا أسلحة.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن الجيش الأوكراني نفذ 4 هجمات صاروخية بـ 7 صواريخ، و72 غارة جوية بـ122 قنبلة جوية، و1,508 هجمات بطائرات انتحارية من دون طيار خلال الحرب الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، اتهم التقرير القوات الروسية بإطلاق النار 4,420 مرة على مواقع القوات الأوكرانية، ومواقع أخرى مأهولة بالسكان.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجومًا على أوديسا أوبلاست من شبه جزيرة القرم الليلة الماضية، وأنه استُخدِم صاروخان باليستيان من طراز إسكندر.

وشنت القوات الروسية هجومًا على مواقع أوكرانية أخرى باستخدام 19 طائرة هجومية من دون طيار من بريمورسكو-أختارسك.

من جهته، تمكن الدفاع الجوي الأوكراني من تدمير 18 من الطائرات من دون طيار، وفقًا للصحيفة.