إيران.. احتجاج لمحامين في طهران واعتقال ثلاثة منهم

وجاء هذا التجمع بعد دعوة نشرت يوم أمس في مجموعات متخصصة تتعلق بالمحامين، أفادت بأن المحامين سيجتمعون بسبب ما أسموه انتهاك حقوق المتظاهرين والمادة 27 من الدستور.

وردد المحامون الشعار الرئيسي للمتظاهرين في إيران "المرأة، الحياة، الحرية"، كما احتجوا على قمع التظاهرات السلمية، واستدعاء المحامين من قبل الأجهزة الأمنية، والانتهاك المستمر للحقوق والحريات الأساسية في إيران.

وقال موقع صحيفة "ِشرق" إن هذا الاجتماع السلمي للمحامين رافقته اشتباكات مع قوات الشرطة التي قامت بتفريق المحتجين بالغاز المسيل للدموع.

وقال بعض المحامين للموقع: "إنه بالإضافة إلى هذه الاشتباكات تم اعتقال المحامين الحاضرين في المسيرة"، فيما أكد المحامي أراش كيخسروي هذا الأمر، وقال إنه "تم اعتقال 3 محامين على الأقل حتى الآن"، معرباً عن أمله في الإفراج عن المحامين المعتقلين ليلاً.