إيران.. احتجاج لمحامين في طهران واعتقال ثلاثة منهم
نظم المحامون المستقلون في إيران، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية ضد عنف السلطات الأمنية ضد المتظاهرين الذين يحتجون منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك عقب وفاة الشابة "مهسا أميني" على أيدي الشرطة في طهران.
وقال موقع صحيفة "شرق" الإيرانية الإصلاحية إن "قوات الشرطة هاجمت تجمعاً سلمياً للمحامين المستقلين في طهران بإلقاء الغاز المسيل للدموع"، مشيرة إلى اعتقال ثلاثة من المحامين خلال تجمعهم أمام مبنى نقابة المحامين في طهران.
وجاء هذا التجمع بعد دعوة نشرت يوم أمس في مجموعات متخصصة تتعلق بالمحامين، أفادت بأن المحامين سيجتمعون بسبب ما أسموه انتهاك حقوق المتظاهرين والمادة 27 من الدستور.
وردد المحامون الشعار الرئيسي للمتظاهرين في إيران "المرأة، الحياة، الحرية"، كما احتجوا على قمع التظاهرات السلمية، واستدعاء المحامين من قبل الأجهزة الأمنية، والانتهاك المستمر للحقوق والحريات الأساسية في إيران.
وقال موقع صحيفة "ِشرق" إن هذا الاجتماع السلمي للمحامين رافقته اشتباكات مع قوات الشرطة التي قامت بتفريق المحتجين بالغاز المسيل للدموع.
وقال بعض المحامين للموقع: "إنه بالإضافة إلى هذه الاشتباكات تم اعتقال المحامين الحاضرين في المسيرة"، فيما أكد المحامي أراش كيخسروي هذا الأمر، وقال إنه "تم اعتقال 3 محامين على الأقل حتى الآن"، معرباً عن أمله في الإفراج عن المحامين المعتقلين ليلاً.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال، اليوم الأربعاء، خلال استقباله أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام، إن "تدخل العدو في أحداث الشغب الأخيرة أصبح واضحاً للجميع، حتى لمن وقف على الحياد".
وأضاف خامنئي: "أعمال الشغب التي شهدتها البلاد أخيراً هي مخططات خرقاء للعدو جاءت لمواجهة التطور الذي تشهده إيران على كافة الصعد".