logo
العالم

ترامب يخطط لزيادة قوات إنفاذ القانون لإحكام السيطرة على واشنطن

ترامب يخطط لزيادة قوات إنفاذ القانون لإحكام السيطرة على واشنطن
مدينة واشنطنالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
07 أغسطس 2025، 4:58 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إنه قد يستعين بالحرس الوطني لحفظ الأمن في شوارع العاصمة واشنطن، وقال مسؤول في البيت الأبيض إن قوات إنفاذ القانون الاتحادية ستعزز وجودها في المدينة هذا الأسبوع.

وهذا التهديد وما سيليه من تداعيات هو أحدث خطوة من جانب ترامب وإدارته نحو تولي إدارة المدينة التي تمثل مقر الحكومة الأمريكية.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "العاصمة غير آمنة تماما. علينا أن ندير العاصمة التي يجب أن تكون أفضل مكان يُدار في البلاد" وفق تعبيره.

أخبار ذات علاقة

الشرطة الأمريكية تعلق على أنباء الانفجار في العاصمة واشنطن

الشرطة الأمريكية تعلق على أنباء الانفجار في العاصمة واشنطن

 وقال مسؤول في البيت الأبيض لرويترز إن التفاصيل العملية حول تعزيز الوجود الاتحادي لم تنته بعد.

وذكرت شبكة سي.إن.إن أن مسؤولين من مكتب التحقيقات الاتحادي والحرس الوطني وإدارة الهجرة والجمارك بالإضافة إلى عملاء من وزارة الأمن الداخلي سيشاركون في الأمر بدءا من اليوم الخميس.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن المدينة "ابتُليت بالجرائم الصغيرة والعنيفة لفترة طويلة جدا" وإن ترامب ملتزم بجعلها آمنة.

أخبار ذات علاقة

ما حالة "السيطرة الاتحادية" التي هدد ترامب بفرضها في واشنطن؟

ما حالة "السيطرة الاتحادية" التي هدد ترامب بفرضها في واشنطن؟

 وهدد ترامب بتولي جهات اتحادية السيطرة على المدينة عدة مرات، وصعد تلك التهديدات بعد الاعتداء على موظف شاب كان يعمل في إدارة الكفاءة الحكومية خلال مطلع الأسبوع.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC