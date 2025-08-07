إدارة ترامب تخطط لاحتجاز المهاجرين في "ألكاتراز الجنوب"

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لاحتجاز المهاجرين في سجن ولاية لويزيانا الشهير باسم "ألكاتراز الجنوب".

ويُعد هذا أكبر سجن شديد الحراسة في البلاد، وهو معروف تاريخيا بسوء معاملة السجناء.

وأفادت الصحيفة بأن الإدارة تتوقع أن يوفر السجن 450 مكانا لاحتجاز المهاجرين، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان رسميا عن هذا القرار مطلع الشهر المقبل.

ويقع السجن في مكان مزرعة سابقة، وهو أكبر مؤسسة إصلاحية ذات حراسة مشددة في الولايات المتحدة، حيث تبلغ مساحته قرابة 73 كيلومترا مربعا.

ويحيط بالسجن نهر المسيسيبي ومناطق مستنقعية، ما يجعل الهروب منه شبه مستحيل، لذا يُلقب بـ"ألكاتراز الجنوب".

وسبق أن افتتحت الإدارة الأمريكية في ولاية فلوريدا مركز احتجاز مؤقتًا للمهاجرين غير الشرعيين المقرر ترحيلهم من الولايات المتحدة، أُطلق عليه اسم "ألكاتراز التماسيح" تشبيهاً بسجن ألكاتراز في سان فرانسيسكو.