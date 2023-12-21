تعليق عضوية النيجر في هيئات المنظمة الدولية للفرنكوفونية

أعلنت المنظمة الدولية للفرنكوفونية تعليق عضوية النيجر من جميع هيئاتها، بعد أن أطاح نظام عسكري بالرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو/ تموز الماضي.

وأعلن المجلس الدائم للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الذي اجتمع يوم الثلاثاء الماضي في جلسة استثنائية عبر الفيديو، "تعليق عضوية جمهورية النيجر" بأثر فوري، باستثناء البرامج "التي تفيد بشكل مباشر السكان المدنيين وأولئك الذين يساهمون في استعادة الديمقراطية"، بحسب بيان صحفي نقلته صحيفة "لوموند" الفرنسية أمس الأربعاء.

كما دعت المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس محمد بازوم" وعائلته، الذي ما زال محتجزًا في مقر إقامته الرئاسي مع زوجته وابنهما.

وطالبت المنظمة أيضًا بـ"الاستعادة السريعة للنظام الدستوري والديمقراطية في النيجر"، داعية السلطات الانتقالية إلى وضع "جدول زمني للخروج من المرحلة الانتقالية في مدة محدودة".

وتضم المنظمة الدولية للفرنكوفونية، ومقرها في باريس، 88 دولة وحكومة، مهمتها تعزيز "اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي"، أو "السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان"، أو حتى "دعم التعليم".

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول، أمرت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتي تعد النيجر جزءًا منها، السلطة النيجيرية الجديدة "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن الرئيس المخلوع بازوم وعائلته.