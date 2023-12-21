تعليق عضوية النيجر في هيئات المنظمة الدولية للفرنكوفونية
أعلنت المنظمة الدولية للفرنكوفونية تعليق عضوية النيجر من جميع هيئاتها، بعد أن أطاح نظام عسكري بالرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو/ تموز الماضي.
وأعلن المجلس الدائم للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الذي اجتمع يوم الثلاثاء الماضي في جلسة استثنائية عبر الفيديو، "تعليق عضوية جمهورية النيجر" بأثر فوري، باستثناء البرامج "التي تفيد بشكل مباشر السكان المدنيين وأولئك الذين يساهمون في استعادة الديمقراطية"، بحسب بيان صحفي نقلته صحيفة "لوموند" الفرنسية أمس الأربعاء.
كما دعت المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس محمد بازوم" وعائلته، الذي ما زال محتجزًا في مقر إقامته الرئاسي مع زوجته وابنهما.
وطالبت المنظمة أيضًا بـ"الاستعادة السريعة للنظام الدستوري والديمقراطية في النيجر"، داعية السلطات الانتقالية إلى وضع "جدول زمني للخروج من المرحلة الانتقالية في مدة محدودة".
وتضم المنظمة الدولية للفرنكوفونية، ومقرها في باريس، 88 دولة وحكومة، مهمتها تعزيز "اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي"، أو "السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان"، أو حتى "دعم التعليم".
وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول، أمرت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتي تعد النيجر جزءًا منها، السلطة النيجيرية الجديدة "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن الرئيس المخلوع بازوم وعائلته.
لكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اعترفت قبل أيام قليلة لأول مرة بأن محمد بازوم "أطيح به فعليًا من خلال انقلاب عسكري، وإذا كانت قد أعلنت تعليق عضوية النيجر في "هيئات صنع القرار" إلى حين استعادة النظام الدستوري في البلاد، فقد استأنفت على الفور الاتصالات مع السلطة العسكرية في نيامي.
ويأتي القرار تزامنًا مع إقرار الأمم المتحدة بالانقلاب العسكري الذي حصل في النيجر، وأطاح بالرئيس محمد بازوم.
وقالت مجلة "جون أفريك" في تقرير لها أمس الأربعاء إنه "بعد أشهر من المواجهة بين محمد بازوم وانقلابيي المجلس العسكري، اعترفت الأمم المتحدة أخيرًا بالنظام العسكري للجنرال عبد الرحمن تياني، كممثل رسمي لنيامي في نيويورك".
وتُعتبر هذه الخطوة "تنصلًا آخر من الرئيس المخلوع محمد بازوم، وبعد ما يقرب من خمسة أشهر من الانقلاب الذي أطاح به من السلطة، حقق المنقلبون على حكمه انتصارًا دبلوماسيًا إضافيًا"، وفقًا للتقرير.